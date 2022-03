.

Manosi Ghosh : আড্ডায় 'সুপার সিঙ্গার সিজন থ্রি'র ফার্স্ট রানার আপ মানসী ঘোষ Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

লক্ষ্য ঠিক রাখলে রিয়ালিটি শো'র প্রতিযোগীরা হারিয়ে যায় না । প্ৰচলিত মিথ ভাঙা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একথা বললেন 'সুপার সিঙ্গার সিজন থ্রি'র ফার্স্ট রানার আপ মানসী ঘোষ । উঠে এল তাঁর জীবনের আরও নানাও কথা ৷ সব মিলিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলা মেলা আড্ডা দিলেন মানসী (Manosi Ghosh Opens up about her Journey in Super Singer) ৷