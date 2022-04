.

Manoj Tiwari on Cooch behar Trophy : কোচবিহার ট্রফি আয়োজন নিয়ে সিএবি’র সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস মনোজ তিওয়ারির Published on: 29 minutes ago

কোচবিহার ট্রফির ম্যাচ যাতে কোচবিহারেই হয়, সে বিষয়ে সিএবি’র সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি (Sports Department will Talk to CAB about Organising Coochbehar Trophy in Coochbehar) ৷ এ দিন মহারাজা জগদ্দিপেন্দ্র নারায়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলতে কোচবিহারে যান মনোজ তিওয়ারি ৷ সেখানেই ম্যাচের ফাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ প্রত্যেক বছর কোচবিহারের 128টি গ্রামপঞ্চায়েত এবং 6টি পৌরসভাকে নিয়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয় ৷ যা নিয়ে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোচবিহারে খেলাধূলোর পরিকাঠামোয় কীভাবে উন্নয়ন করা যায়, তা নিয়ে তিনি সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন (Manoj Tiwari Gives Assurance to Develop Sports Infrastructure of Coochbehar) ৷