.

Sexual Abuse of A Minor Girl : কৃষ্ণনগরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, অভিযুক্ত বাবা Published on: 30 minutes ago

Koo_Logo Versions

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে (Allegation of Sexual Abuse of A Minor Girl Against father) ৷ নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ঘটনায় গত তিন বছর ধরে নিজের মেয়ের উপর এই নারকীয় অত্যাচার করার অভিযোগ উঠেছে এক ব্য়ক্তির বিরুদ্ধে (Man Allegedly Sexually Abuse His Minor Daughter in Nadia) ৷ সম্মানহানি ও প্রাণ ভয়ে এতদিন চুপ ছিল বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছে নির্যাতিতা নাবালিকা ৷ তবে, সম্প্রতি সে তাঁর স্কুলের সিস্টার এবং বন্ধুদের কাছে বিষয়টি জানায় ৷ তার পরেই প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশে খবর দেয় ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন ৷ তবে, তাঁর স্ত্রী দাবি, মেয়েটি মিথ্যে অভিযোগ করছে ৷ তাঁর স্বামী এমন কাজ করতে পারেন না ৷ তবে, পুলিশের কাছে নির্যাতিতা নাবালিকা অভিযোগ করেছে, মাঝে মধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে তার উপর অত্যাচার করতেন অভিযুক্ত ৷ এই ঘটনায় নাবালিকার সৎ মাকে পুলিশ আটক করেছে ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক ৷