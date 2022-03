.

Mamata Attacks Modi Government : পড়ুয়াদের ফেরাতে গিয়েও মন্ত্রীরা মোদির জয়গান করছেন, অভিযোগ মমতার Published on: 2 hours ago

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াদের ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Attacks Modi Government on Evacuation Procedure of Stranded Students from Ukraine) ৷ ওই পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনা কেন্দ্রের কর্তব্য বলেও তিনি দাবি করলেন ৷ একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েও মোদি সরকারের জয়গান করছেন ৷ বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে এই কথা বলেন তিনি ৷ বারাণসীতে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবের সমর্থনে ভোট প্রচার করেন মমতা (Mamata Banerjee in Uttar Pradesh for Election Campaign) ৷