Visva Bharati Agitation : বিশ্বভারতীতে আরবি ভাষায় স্নাতক চালুর দাবিতে বিক্ষোভ Published on: 8 minutes ago

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর চালুর দাবিতে বিক্ষোভ ৷ তবে, এই বিক্ষোভ বিশ্বভারতীর পড়ুয়া বা অধ্যাপকরা করছেন না ৷ বোলপুরের তথা বীরভূমের বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা (Madrasa Student Agitation in Visva Bharati University) ৷ এ দিন সকাল থেকে বিশ্বভারতীর ভাষা ভবনের সামনে জমায়েত করেন তাঁরা ৷ পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের দাবি বিশ্বভারতীতে আরবি সাহিত্যে ডিপলমা এবং পিএইচডি থাকলেও, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পড়ানো হয় না ৷ (Madrasa Students Demand Graduate and Postgraduate Course for Arabic Language in Visva Bharati University) ৷ এই দাবিতে আজ ভাষা ভবনের অধ্যক্ষের দফতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন তাঁরা ৷ অধ্যক্ষের কাছে নিজেদের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা বলে ৷ কিন্তু, নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের বাধা দেয় ৷ যদিও, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ভবনে আরবি সাহিত্য দু’বছরের স্নাতকোত্তর পড়ানো হয় ৷ তবে, সেখানে আরবি ভাষায় স্নাতকের কোর্স চালু করা হয়নি ৷