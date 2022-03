.

Road Accident in Shantipur : শান্তিপুরে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত বহু যাত্রী Published on: 2 hours ago

দু’টি বাসের রেষারেষির জের ৷ যাত্রীবোঝাই বাসের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ (Lorry Collided Head-on With A Passenger Bus in Shantipur) ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম প্রায় 40 জন যাত্রী (40 Passengers Are Injured in Accident) ৷ নদিয়ার শান্তিপুরের ঘটনায় আহত যাত্রীদের স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ শান্তিপুরের গোবিন্দপুরে 34নং জাতীয় সড়কের ঘটনা ৷ বাসের যাত্রীদের অভিযোগ, চালক বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ৷ পাশাপাশি, অন্য একটি বাসের সঙ্গে রেষারেষি করছিল ৷ সেই সময় সামনে থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাসের ৷ বাসটি কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুরের কালনাঘাটে যাচ্ছিল ৷ দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রাই উদ্ধার কাজ শুরু করেন ৷ এর পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ৷ তবে, দুর্ঘটনার পর বাসের চালক এবং তাঁর দুই সহকর্মী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ আহত যাত্রীদের অধিকাংশের বাড়ি শান্তিপুর এবং নৃসিংহপুরে ৷