Leopard Stuck on Tree : নকশালবাড়িতে গাছের মগডালে আটকে চিতাবাঘ, সাড়ে 3 ঘণ্টা পর উদ্ধার Published on: 1 hours ago

গাছের মগডালে উঠে আটকে গেল চিতাবাঘ (Leopard Stuck on a Tree in Darjeeling) ৷ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা গাছের মধ্যে আটকে থাকার পর এসএসবি এবং বন দফতরের চেষ্টায় চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করা হয় (Leopard rescued from a tree in Naxalbari) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ি ব্লকের কালুয়াজোতের ঘুঘুঝোড়া এলাকায় ৷ এ দিন সকালে নকশালবাড়ির কলাবাড়ি জঙ্গল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে ঘুঘঝোড়ায় ঢুকে পরে চিতাবাঘটি ৷ এর পর চিতাবাঘটি একটি গাছের মগডালে উঠে আটকে যায় ৷ বিষয়টি দেখতে পায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা ৷ তাঁরাই প্রথমে পুলিশে খবর দেন ৷ এর পর বন দফতর এবং এসএসবি ঘটনাস্থালে পৌঁছে বাঘটিকে উদ্ধার করে ৷ প্রথমে চিতাবাঘটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয় ৷ তার পর গাছটিকে কেটে চিতাবাঘটিকে নামানো হয় ৷ কিন্তু, গাছটিকে অর্ধেক কেটে, গাড়ি দিয়ে টেনে ভেঙে ফেলার সময় চিতাবাঘটির জ্ঞান ছিল ৷ ফলে গাছ সহ মাটিতে পড়তেই চিতাবাঘটি পালানোর চেষ্টা করে ৷ কিন্তু, ঘুমপাড়ানি গুলির প্রভাবে কিছু দূর যেতেই জ্ঞান হারায় চিতাবাঘটি ৷ এর পর সেটিকে জালবন্দি করে নিয়ে যান বনকর্মীরা ৷ চিতাবাঘটিকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ফের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷