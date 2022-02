.

Bengal Civic polls 2022 : কালিয়াগঞ্জে সবুজসাথীর সাইকেল নিয়ে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী Published on: 1 hours ago

27 ফেব্রুয়ারি পৌরসভার ভোট । আজ ছিল প্রচারের শেষ দিন (Last Day Election Campaign of Bengal Civic Polls 2022)। প্রচারের শেষ দিনেই সবুজসাথীর সাইকেল নিয়ে প্রচার করলেন কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত সরকার (Last Day Election Campaign in Ward No 4 of Kaliyaganj Municipality) । পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজিত সরকার । প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুধু যে প্রতিশ্রুতিই দেন তা নয়, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন (Last Day Election Campaign of Bengal Civic Polls 2022) । তাঁর প্রকল্পগুলো থেকে সাধারন মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে । উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই পুরভোটের প্রচার করছি ।"