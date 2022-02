.

Jay Banerjee : বিনা আমন্ত্রণে তৃণমূলের কর্মসূচিতে জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতার নেতৃত্বে কাজের ইচ্ছেপ্রকাশ Published on: 2 hours ago

যাচ্ছিলেন মেদিনীপুরে ৷ কিন্তু, হাওড়াতে মাঝ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঢুকে পড়লেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের অনুষ্ঠান মঞ্চে (Jay Banerjee at INTTUC Programme in Uluberia) ৷ আর সেখানে স্বউদ্যোগে তৃণমূলে থেকে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (Jay Banerjee Wishes to Work as for TMC) ৷ এমনই আশ্চর্যকাণ্ড ঘটিয়েছেন প্রাক্তন এই অভিনেতা ৷ তবে, এ নিয়ে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি ৷ এমনকি মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তিনি ৷ অভিযোগ করলেন, তাঁর অসুস্থতার সময় বিজেপি নেতৃত্ব পাশে দাঁড়ায়নি ৷ কিন্তু, তৃণমূলে থাকলে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাশে থাকতেন, দাবি জয়ের ৷