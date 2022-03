.

Jagannath Sarkar on Bye Election : বিজেপির মতো একই ভুল মমতার, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে মত জগন্নাথের Published on: 1 hours ago

বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে যে ভুল করেছে ৷ সেই একই ভুল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Makes Same Mistake What did by BJP in Assembly Election says Jagannath Sarkar) ৷ 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে এমনটাই মত রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকারের (Jagannath Sarkar on Candidate List of TMC in Bye Election) ৷ দুই কেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী দেওয়া নিয়ে এমনটাই জানালেন বিজেপির এই সাংসদ ৷ আসানসোলে শত্রুঘ্ন সিনহাকে তৃণমূলের প্রার্থী করা নিয়ে জগন্নাথ সরকারের কটাক্ষ, ‘‘মমতা দিদির কাছে বিহারীওয়ালা আপন হয়ে গেল ৷’’ পাশাপাশি বালিগঞ্জ বিধানসভায় বাবুল সুপ্রিয় বাঙালি হলেও, স্থানীয় নন ৷ তৃণমূলকে এর ফলে 12 এপ্রিল পেতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ৷