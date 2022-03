.

INNTTUC protest in South Dinajpur : ইপিএফে সুদের হার কমানোর প্রতিবাদে মৌন ধর্নায় আইএনটিটিইউসি Published on: 52 minutes ago

Koo_Logo Versions

ইপিএফে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে ৷ এই দাবিতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও প্রতিবাদে ধর্নায় বসল আইএনটিটিইউসি (INNTTUC protest against the EPF interest reduction in South Dinajpur)। মঙ্গলবার বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডের ট্রাফিক মোড় এলাকায় মৌন ধর্নায় বসে তৃণমূলের সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা। কেন্দ্রের অছি পরিষদ এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে লাগাতার আন্দোলনে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে তারা। দীর্ঘ 44 বছর পর সম্প্রতি প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদের হার 8.5 থেকে কমিয়ে 8.1-এ নিয়ে এসেছে কেন্দ্র। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে মৌন ধর্নার পথ বেছে নিয়েছেন বসেছেন আইএনটিটিইউসি কর্মীরা ৷