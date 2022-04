.

Anarul on Mamata : নেত্রীর উপর ভরসা আছে, মন্তব্য আনারুলের Published on: 49 minutes ago

বগটুইকাণ্ডে 14 দিন পুলিশ হেফাজতের পর অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আনারুল হোসেনকে শুক্রবার নিয়ে আসা হল রামপুরহাট মহাকুমা আদালতে। আনারুল হোসেন এদিন আদালতে যাওয়ার সময় বলেন, "আমি নির্দোষ, বিচার-ব্যবস্থার উপরে ভরসা আছে আমার।" তিনি আরও বলেন, "নেত্রীর উপর আস্থা রেখে আত্মসমর্পণ করেছি। টিভিতে যাঁরা ফলাও করে বলছে, তাঁরাই আমাকে ফাঁসিয়েছে (Anarul on Mamata) ।" প্রসঙ্গত, 21 মার্চ তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনের পরেই তার অনুগামীরা তাণ্ডব চালায় রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় কমপক্ষে 10টি বাড়ি। পুড়ে মৃত্যু হয় শিশু, মহিলা-সহ 9 জনের ৷ এই ঘটনায় গত 24 মার্চ বীরভূমের বগটুই গ্রামের ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee at Bagtui) ৷ সেখানে গিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷ তাঁর এই নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'পলাতক' আনারুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷