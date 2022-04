.

Police Stopped Robbery in Kanksa : ডাকাতির ছক বানচাল, কাঁকসায় গ্রেফতার 4 Published on: 1 hours ago

ডাকাতির আগেই চার ডাকাতকে গ্রেফতার করল কাঁকসা থানার পুলিশ (Police Stopped Robbery in Kanksa) ৷ শনিবার রাতে ধৃতরা সকলে কাঁকসার বেলডাঙা এলাকার অমৃত কারখানার সামনের রাস্তার ধারে জড়ো হয় ৷ কাঁকসা থানার টহলরত ভ্যানের পুলিশ কর্মীরা দেখতে পেয়ে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তাদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র ও একটি দেশি পাইপ গান-সহ এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে । ধৃতদের নাম প্রভাত দাস, বৈরাগ্য, তরুণ দাস, কানাই দেবনাথ ও পরিমল রায় (Four Robbers Arrested from Kanksa) । ধৃতরা সকলেই কাঁকসার ডাঙাল এলাকার বাসিন্দা ৷ রবিবার ধৃতদের মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা পুলিশ ।