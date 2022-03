.

Leopards in Mathabhanga : মাথাভাঙায় শাবক-সহ 5টি চিতাবাঘ! ফাঁদ পাতল বন দফতর Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

মাথাভাঙার শিবপুর গ্রামে শনিবার রাতে চিতাবাঘ ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা (Leopards in Shivpur Village of Mathabhanga) ৷ তাও আবার একটা নয় ৷ একসঙ্গে 5টা চিতাবাঘ ৷ দু’টি পূর্ণবয়স্ক এবং 3টি শাবক ৷ আর তার পর থেকেই চিতাবাঘের আতঙ্কে কাঁটা হয়ে রয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ সেই চিতাবাঘকে ধরতে রবিবার ওই গ্রামে খাঁচা পাতল বন দফতর (Forest Department has Set up Cage in Shivpur Village to Catch Leopards) ৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এর আগে বেশ কয়েকবার শিবপুর ও তার আশেপাশে চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল ৷ সেই সময় বন দফতরকে খবর দেওয়া হলেও, তারা গ্রামবাসীদের কথায় পাত্তা দেয়নি ৷ কিন্তু, শনিবার রাতে গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে চিতাবাঘ ঢোকে ৷ সেখানে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে ৷ রাতেই গ্রামবাসীরা বল্লম ও লাঠি নিয়ে গ্রাম পাহারা দিতে বেরিয়ে পড়েন ৷ তার পরেই বন দফতর চিতাবাঘ ধরতে তৎপরতা দেখাল ৷