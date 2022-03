.

পরিচালক হৃষিকেশ মণ্ডলের পরিচালনায় আসতে চলেছে রানু মণ্ডলের বায়োপিক 'মিস রানু মারিয়া' ৷ নিজের বায়োপিকে দু‘টি গান গাইছেন রানুদিও (Ranu Mandal is singing two songs in her biopic)। দক্ষিণ কলকাতার এক অডিয়ো স্টুডিয়োতে আজ সম্পন্ন হল তাঁর দু‘টি গানের রেকর্ডিং । উপস্থিত ছিলেন ছবির অন্যান্য কলাকুশলীরাও । সিনেমায় রানু মণ্ডলের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী ঈশিকা দে । ছবি নিয়ে আড্ডায় মাতলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সিধু, ঈশিকা, পরিচালক হৃষিকেশ এবং রানুদি ৷