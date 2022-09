.

Usha Utthup New Song: দেবের 'কাছের মানুষ' ছবির গান প্রকাশে 'পপ কুইন' ঊষা উত্থুপ

দেব প্রযোজিত কাছের মানুষ ছবির চুম্বক মন গানটি গেয়েছেন পপ কুইন ঊষা উত্থুপ(Usha Utthup At Trincas)। তাঁকে গান গাওয়ার জন্য প্রথম অনুরোধ করেন দেব স্বয়ং। নীলের লেখায় এবং সুরে এই ছবিতে গান গেয়েছেন পপ কুইন । কেমন ছিল সেই গান প্রকাশ অনুষ্ঠান ? কী বললেন ঊষা উত্থুপ (Usha Utthup New Song in Kacher manush)?