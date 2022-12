.

সন্দীপ রায় পরিচালিত 'হত্যাপুরী'তে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোমশুভ্র মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ চক্রবর্তী এবং দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় । সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কাজ করার টুকরো টুকরো স্মৃতি ভাগ করে নিলেন তাঁরা (Three Side Actors on Hatyapuri )। এই ছবিতে নতুন ফেলুদার পাশাপাশি অনেক নতুন চরিত্রকেও খুঁজে পাবেন দর্শকরা ৷ যদিও বইয়ের গল্পের মজা ছবিতেও একইরকম থাকবে ৷ জানালেন কলা কুশীলবরা (Three Side Actors Share Their Thoughts on Hatyapuri )৷