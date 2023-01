.

Ajit-Vijay Fans: ছবি দেখতে এসে দ্বন্দ্বে জড়ালেন বিজয়-অজিত ফ্যানেরা, ছেঁড়া হল পোস্টার Published on: 3 hours ago

দক্ষিণের দু'টি বহু প্রতিক্ষীত ছবি 'ভারিসু' এবং 'থুনিভু' বুধবার মুক্তি পেল একইসঙ্গে (Thunivu And Varisu Movie release)৷ থালাপতি বিজয়ের ছবি 'ভারিসু' আর অজিত কুমারের ছবি 'থানিভু' বক্স অফিসে একে অপরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামার আগেই দু' তরফের ফ্যানেদের মধ্য়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব(Clash Between Ajit Vijay Fans) ৷ চেন্নাইয়ে বিজয় এবং অজিতের ফ্যানেরা দুই সুপারস্টারের ছবির পোস্টার ছিঁড়ে দেয় ৷ শুধু তাই নয়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনুরাগীদের এই দ্বন্দ্ব রীতিমতো উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে ৷ সরকারের তরফে আপাতত দু'টি ছবিরই সকালের দিকের শো বাতিল করা হয়েছে (Vijay and Ajith Kumar fans tear posters of each other movies ) ৷