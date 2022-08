.

Dobaaraa Movie থ্রিলার ছবি তাই নেচে গেয়ে মুগ্ধ করতে পারব না, দোবারা নিয়ে বললেন তাপসী Published on: 3 hours ago

সাড়ম্বরে মুক্তি পেতে চলেছে তাপসী পান্নু (Taapsee Pannu), পাভেইল গুলাটি, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দি ছবি দোবারা। ছবির পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ। গতকাল থেকে ছবির প্রচারের জন্য কলকাতাতেই রয়েছেন তাপসী এবং অন্যরা ৷ কলকাতার সাংবাদিক সম্মেলন করে ছবির সম্পর্কে মুখ খুললেন তাঁরা (Taapsee Pannu And Others Share Their Thoughts on the New Film) ৷