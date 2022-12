.

Sweta Bhattacharya: 'নিজেও জানেন না উনি কতবড় মানুষ', দেবে মাতোয়ারা শ্বেতা Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

একগুচ্ছ বাংলা ধারাবাহিকে কাজ করার পর বড় পর্দায় ডেবিউ করলেন অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য। আর প্রথম বারেই তিনি নায়ক হিসেবে পাশে পেলেন সুপারস্টার দেবকে (Sweta Bhattacharya Shares Her Thoughts on Dev )। স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত ছোট পর্দার সকলের প্রিয় যমুনা ঢাকি। 'প্রজাপতি' ছবিতে তিনি সহ-অভিনেতা হিসেবে পেলেন দেব, মমতা শঙ্কর, মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে খরাজ মুখোপাধ্যায়কে (Sweta Bhattacharya on Dev)। বড় পর্দায় ডেবিউ করার অনুভূতি ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে। একইসঙ্গে দেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তিনি বলেন, "দেবদা নিজেও জানেন না উনি কত বড় মাপের অভিনেতা এবং কত বড় মনের মানুষ।