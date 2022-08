.

Sushmita and Rohman in Mumbai ললিত পর্বের মাঝেই প্রাক্তন প্রেমিক রহমানের সঙ্গে ক্যামেরার সামনে সুস্মিতা Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

অভিনেত্রী সুস্মিতা সেনকে এবার ফের একবার দেখা গেল তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক রহমান শলের সঙ্গে ৷ প্রাক্তন ক্রিকেট প্রশাসক ললিত মোদির ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেনের সঙ্গে (Sushmita spotted with Rohman in Mumbai) ৷ মুম্বইয়ে ছোট মেয়ে আলিসা সেনের জন্মদিন উপলক্ষে শপিং করছিলেন সুস্মিতা ৷ আর তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা যায় রহমান এবং বড় মেয়ে রেনি সেনকে ৷ রবিবার কেনাকেটা সেরে বেড়িয়ে পাপারাজ্জিদের জন্য় পোজও দেন তাঁরা (Sushmita Sen spotted with ex Rohman Shawl)৷