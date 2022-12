.

25 জন প্রতিযোগীকে নিয়ে শুরু হচ্ছে 'সুপার সিঙ্গার সিজন ফোর'-এর সফর(Super singer season four is Coming Soon )। পল্লী গীতি থেকে শুরু করে বাংলা আধুনিক সহ রক এবং নানা ঘরানার গান পরিবেশিত হবে এবারেও। গানের পাশাপাশি এক্সপ্রেশন অর্থাৎ ভঙ্গিমাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হবে এবার । সঙ্গীতায়োজনে শোভন গঙ্গোপাধ্যায় । প্রতিযোগীদের গ্রুমিং-এ রয়েছেন তীর্থ ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা চৌধুরী, সুজয় ভৌমিক। বিচারকের আসনে রয়েছে চমক । থাকছেন শান, মোনালি ঠাকুর এবং রূপম ইসলাম। এবারের ট্যাগলাইন 'সঙ্গীতের নতুন সোয়্যাগ'। নতুন সফর শুরুর আগে ইটিভি ভারতকে কী বললেন রকস্টার রূপম ইসলাম, সান্দার শান, মিউজিক্যালি ম্যাজিক্যাল মোনালি এবং সঞ্চালক যীশু সেনগুপ্ত (Judges on Super Singer Season 4)?