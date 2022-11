.

Sudipta Roy and Bipul Patra : আড্ডায় ছোটপর্দার নতুন জুটি বিপুল-সুদীপ্তা Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

আসছে নতুন ধারাবাহিক 'ফেরারি মন'(Sudipta Roy And Bipul Patra in New Serial)। এই ধারাবাহিকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আনকোরা নতুন জুটি বিপুল পাত্র এবং সুদীপ্তা রায়। ঠিক কেমন গল্পে জমাবে তাঁদের নতুন জুটি(Sudipta Roy And Bipul Patra on Their New Serial)? গল্পে আসছে কোন কোন মোড়? নতুন জুটি নিয়ে কতটা উত্তেজিত তাঁরা? সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন নিজেরাই(Sudipta Roy And Bipul Patra Share Their Thoughts) ।