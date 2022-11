.

Published on: 8 minutes ago

অনিমেষ বসু পরিচালিত 'তৃতীয়' ছবিতে জয় সেনগুপ্তর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Chakraborty Shares Her Thoughts)। অভিনয়ের পাশাপাশি চলছে সঞ্চালনা এবং অভিনয় শিক্ষার স্কুল । আজকের প্রজন্মের অভিনয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিজের মতামত জানালেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Chakraborty on New Film)।