.

Shiboprosad Nandita on Haami 2 : 'হামি 2'-এর সাফল্য নিয়ে কতটা টেনশনে শিবু-নন্দিতা? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত Published on: 22 hours ago

Koo_Logo Versions

23 ডিসেম্বর বড় পর্দায় আসছে 'হামি'র নতুন ফ্র‍্যাঞ্চাইজি 'হামি 2'(Shiboprosad Nandita on Haami 2 )। 'হামি'র দুর্দান্ত সাফল্যের পর 'হামি 2' কতটা সাফল্য এনে দেবে, তা নিয়ে কি টেনশনে রয়েছেন পরিচালক এবং প্রযোজকদ্বয় শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা রায়? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত। তার সঙ্গে ছবি ঘিরে মজার সব ঘটনা তুলে ধরলেন ছবির অন্যতম চরিত্র লাল্টু মণ্ডল থুড়ি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়(Shiboprosad And Nandita on New Film Haami 2)।