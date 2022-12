.

'পাঠান' ছবির হাত ধরে বেশ কয়েকবছর বাদে আবার পর্দায় ফিরছেন শাহরুখ খান ৷ এই অ্যাকশন থ্রিলারে ফের একবার শাহরুখ-দীপিকা জুটিকে দেখার জন্য় এখন মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা ৷ 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে তামিল এবং তেলেগুতেও একই দিনে মুক্তি পাবে (Pathan will be released on 25 January 2023) ৷ সোমবারই মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবির নতুন গানও ৷ তাই তার আগে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে দর্শনের জন্য় হাজির হলেন কিং খান ৷ জানা গিয়েছে রবিবার রাত 8টা নাগাদ বন্ধুদের নিয়ে কাটরার একটি হোটেলে পৌঁছন শাহরুখ । রাত দশটায নাগাদ কাটরা থেকে রওনা দিয়ে রাত 12টায় মাতা বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে পৌঁছন অভিনেতা ৷ যদিও সেভাবে তাঁর আগমনের কথা কাউকে জানতে দেননি বলিউডের বাদশাহ ৷ তবে ফ্য়ানেদের ক্যামেরায় ঠিকই বন্দি হলেন কিং খান(ShahRukh Khan at Katra in Jammu) ৷