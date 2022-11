.

SRK Turns 57: জন্মদিনের আবহে আবেগে ভাসলেন কিং খান, মন্নতের বাইরে জনসমুদ্র Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

57তম জন্মদিনের আবহে আবেগে ভাসলেন শাহরুখ খান ৷ বলিউডের বেতাজ বাদশাহকে একবার চোখের দেখা দেখতে প্রতিবারই তাঁর বাড়ি মন্নতের সামনে জড়ো হন ভক্তরা ( Shah Rukh Khan Celebrates His Birthday With The Fans)৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হল না ৷ অনুরাগীদের দেখা দিলেন শাহরুখও ৷ হাত নাড়লেন প্রণামও জানালেন তাঁদের এত ভালোবাসার জন্য (Actor Shah Rukh Khan on his 57th birthday)৷ সঙ্গে ছিল ছেলে আব্রামও ।