.

Actors on Seventh: শুটিংয়ে তাড়া করেছিল কুকুর, জানালেন সায়ন, আনন্দে মাতলেন শ্রেয়াও Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

ওটিটি-তে দেখানো শুরু হয়েছে অর্ণব রিঙ্গো বন্দোপাধ্য়ায় পরিচালিত সাতটি গল্পের সমাহারে তৈরি ওয়েব সিরিজ 'সেভেন্থ'। সাতটি গল্পই শুট করা হয়েছে ফোন ক্যামেরায়। দেশে এই ঘটনা এই প্রথম (Sayan Ghosh And Others on Seventh)। গল্পগুলির মধ্যে 'ব্ল্যাক ক্যাকটাস'-এ রয়েছেন শ্রেয়া ভট্টাচার্য এবং 'হেডপডস'-এ রয়েছেন সায়ন ঘোষ । দু'জনেই নিজেদের চরিত্র এবং শুটিং-এর গল্প ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে (Sayan Ghosh And Others Share Their Thoughts on Seventh)।