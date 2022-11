.

Saswata Chatterjee: বলিউডের কোন পরিচালকের অপেক্ষায় 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র ছাত্রনেতা শাশ্বত ? Published on: 17 minutes ago

25 নভেম্বর মুক্তির পথে রঞ্জন ঘোষাল পরিচালিত বাংলা ছবি 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' (Saswata Chatterjee New Film )। ছবিতে একজন ছাত্রনেতার ভূমিকায় দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্য়ায়কে (Saswata Chatterjee on his new Film)। 'কাহানি', 'দোবারা'-সহ বলিউডের বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন তিনি । বিভিন্ন ধরনের ছবিতে কাজ করতে ভালোবাসেন শাশ্বত ৷ এবার মুম্বইয়ের কোন পরিচালকের ডাকের অপেক্ষায় বাংলার অপু (Saswata Chatterjee Shares his thoughts)?