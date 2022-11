.

Sampurna Lahiri: অভিনয়, প্রযোজনা, রান্নাবান্না নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের আড্ডায় সম্পূর্ণা লাহিড়ী Published on: 31 minutes ago

11 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে অনিমেষ বসু পরিচালিত বাংলা ছবি 'তৃতীয়'। সেখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সম্পূর্ণা লাহিড়ী। অনেকদিন পর বড় পর্দায় কামব্যাক তাঁর। এরই মাঝে প্রযোজক হিসেবেও অভিষেক ঘটেছে তাঁর (Sampurna Lahiri on Her New Film)। আসন্ন বাংলা ধারাবাহিক 'বাংলা মিডিয়াম'-এও একটি বলিষ্ঠ চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি। এত ব্যস্ততার মাঝেও রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন তিনি। একইসঙ্গে খাদ্যরসিক সম্পূর্ণা। অভিনয়, প্রযোজনা এবং রান্নাবান্না নিয়ে দেদার আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে (Sampurna Shares Her Thoughts With ETV Bharat)।