Sampurna Lahiri New Serial: নিজেকে বাংলা মিডিয়াম বলে খাটো করাটাও অন্যায়: সম্পূর্ণা Published on: 20 hours ago

'নজর'-এর পর আর কোনও বাংলা ধারাবাহিকে দেখা যায়নি সম্পূর্ণাকে (Sampurna Lahiri Shares Her Thoughts on Her New Serial)। এর মাঝে বাংলা ছবিতে অভিনয়, প্রযোজনা সবই করেছেন তিনি(Sampurna Lahiri on Bangla Medium )। কিন্তু মেগা সিরিয়াল থেকে নিয়েছিলেন তিন বছরের ব্রেক। তবে এবার থেকে 'বাংলা মিডিয়াম' ধারাবাহিকে দেখা মিলবে তাঁর। এই ধারাবাহিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। লিড রোল বললেও ভুল বলা হয় না ৷ নিজেও বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রী। আর তার জন্য গর্বিত তিনি(Sampurna Lahiri on Her New Serial) ৷