Rituparna Sengupta : 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র চরিত্র থেকে নারীর সম্মান এবং বলিউড, আড্ডায় ঋতুপর্ণা

রঞ্জন ঘোষের 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' আসছে 25 নভেম্বর। এই ছবিতে একজন নভশ্চরের ভূমিকায় দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে(Rituparna Sengupta on Her Film)। ছবিতে নিজের চরিত্র থেকে সমাজে নারীদের অবস্থান এমনকী বলিউডের কাজ নিয়েও কথা বললেন টলিকুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta Shares Her Thoughts )।