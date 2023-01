.

অঞ্জন দত্তর গোয়েন্দা সিরিজের দ্বিতীয় গল্প 'রিভলভার রহস্য' প্রকাশিত হবে এ বছরেই (Actors on Revolver Rahoshyo)। তার আগেই গল্পের মূল বিষয়বস্তু পর্দায় সকলের সামনে তুলে ধরতে চলেছেন তিনি (New Film Revolver Rahoshyo)। গোয়েন্দা সুব্রত আর পাঁচজনের মতো নয় । সে বেশ অগোছালো । সে আদতে ক্রাইম জার্নালিস্ট । সে এলাকার মানুষের উপকারও করে । এমন এক গোয়েন্দার খোঁজ দিলেন অঞ্জন দত্ত । সবদিক ঠিক থাকলে 3 ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাবে এই ছবি। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জন দত্ত, চন্দন সেন, সুদীপা বসু, নীল মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভাত, তনুশ্রী চক্রবর্তী, ছন্দক, তনিকা বসু-সহ আরও অনেকে। ছবি ঘিরে কী বললেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা (Revolver Rahoshyo Actors Share Their thoughts)?