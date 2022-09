.

Goodbye Movie Trailer Launch: রাশ্মিকা পড়েছেন 'স্টুপিড'র প্রেমে, নিজে মুখেই জানালেন সেকথা Published on: 19 minutes ago

গতকালই মুক্তি পেয়েছে 'গুডবাই' ছবির ট্রেলার ৷ ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী রাশ্মিকা মান্দানা (Actress Rashmika Mandana) ও বিগ বি ৷ আর এই ছবির হাত ধরেই দক্ষিণী অভিনেত্রী পা-রাখতে চলেছেন বলিউডে ৷ ট্রেলার লঞ্চের মঞ্চে ছিলেন রাশ্মিকা-সহ ছবির অন্যান্য কলাকুশলীরা ৷ তবে মঞ্চে সশরীরে দেখা মেলেনি বিগ-বি'র ৷ তবে মঞ্চে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন তিনি ৷ এখানেই দক্ষিণী অভিনেত্রী জানান, তিনি এই ছবিতে 'স্টুপিড'র প্রেমে পড়েছেন ৷ 'স্টুপিড' হল এক 'পাপ্পি' (Rashmika Said She is in Love with The Puppy Whose Name is Stupid) ৷