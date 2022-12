.

Ranveer Rescues Child: যেতে বসেছিল প্রাণ, ভিড় থেকে খুদে ফ্যানকে উদ্ধার করলেন রণবীর Published on: 2 hours ago

বলিউড তারকা রণবীর সিং শুধু রিল লাইফ হিরো নয় বরং তিনি বাস্তবেও একজন সত্যিকারের নায়ক ৷ সম্প্রতি এরই একটি ঝলক দেখা গেল মুম্বইয়ের এক শহরতলিতে ৷ তাঁর নতুন ছবি অর্থাৎ রোহিত শেট্টি পরিচালিত 'সার্কাস'-এর প্রচারের জন্য মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল (Ranveer Singh saves little fan from crowd )৷ সেখানে রীতিমতো ভিড় জমে যায় রণবীরকে একবার দেখার জন্য়(Ranveer Singh cirkus promotions ) ৷ আর সেই ভিড়ের মধ্যেই পড়ে যায় একটি খুদে ফ্যানও ৷ এই সময় তাঁকে উদ্ধার করে কাঁধে চাপিয়ে সটান সামনে হাঁটা দেন রণবীর ৷ ভিড়ের মধ্যে যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারত একটি দুর্ঘটনা ৷ তবে তা হতে দেননি রণবীর ৷ এই ভিডিয়োটি এখন রীতিমতো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ পাশাপাশি রণবীর ভক্তরাও তাঁদের নায়কের এমন কর্মকাণ্ডে ভীষণ খুশি(Ranveer Singh viral video with little boy) ৷