.

Actors on Rahasyomoy: আড্ডায় টিম 'রহস্যময়', কী বলছেন শাশ্বত-অমৃতারা Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

বছরের শুরুতেই আসছে নতুন বাংলা ছবি 'রহস্যময়' (New Film Rahasyomoy is Coming Soon)। ছবির পরিচালক সৌম্য সুপ্রিয়। ছবিতে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় । রহস্যের উদঘাটন কর‍তে দেখা যাবে তাঁকেই । রয়েছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, আর্য শ্রীবাস্তব-সহ আরও অনেকে। আগামী 6 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি (New Film Rahasyomoy )। তার আগে ছবি ঘিরে নানা কথা নিয়ে মজার আড্ডায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, আর্য শ্রীবাস্তব এবং পরিচালক সৌম্য সুপ্রিয় (Actors on New Film Rahasyomoy) ৷