Priyanka Sarkar: 'রাহুল পছন্দের অভিনেতা, বাকি সবটাই সহজের জন্য'- কেন বললেন প্রিয়াঙ্কা? Published on: 1 hours ago

25 নভেম্বর মুক্তির পথে সুজিত মণ্ডল পরিচালিত বাংলা ছবি তোকে ছাড়া বাঁচব না (Priyanka Sarkar New Film)। ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় প্রিয়াঙ্কা সরকার(Priyanka Sarkarn on Her New Film)। এই ছবিতে যশ দাশগুপ্তর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তিনি। ছবিতে নিজের চরিত্র থেকে পরিবার এবং বলিউড সব নিয়েই মন খুলে আড্ডা দিলেন অভিনেত্রী(Priyanka Sarkar Shares Her Thoughts)।