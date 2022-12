.

Nirjhar Mitra: বাংলা ওয়েব সিরিজে নতুন গোয়েন্দার জন্ম দিলেন নির্ঝর, শুনন তাঁর মনের কথা Published on: 32 minutes ago |

নতুন বছরে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'শিকারপুর'। 2023 সালের একেবারে শুরুতেই 6 জানুয়ারি থেকে শুরু স্ট্রিমিং। 9টি এপিসোডে আসবে এই সিরিজ । বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অঙ্কুশ হাজরা, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপ্তা সেন, দেবাশিস মণ্ডল প্রমুখ । এই সিরিজে অঙ্কুশকে দেখা যাবে গোয়েন্দা কেষ্টর চরিত্রে। বলা ভালো, বাংলা সিরিজের নতুন গোয়েন্দাকে নিয়ে আসছেন পরিচালক নির্ঝর মিত্র (Nirjhar Mitra on Web Series Shikarpur)। 'শিকারপুর' নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা দিলেন তিনি (Nirjhar Mitra Shares His thoughts on Web Series Shikarpur)।