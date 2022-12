.

Nazifa Tushi: কলকাতার মাটিতে পা রাখলেই পুরনো ঢাকার গন্ধ পান টুসি Published on: 8 hours ago

Koo_Logo Versions

মেজবাউর রফমান সুমন পরিচালিত ওপার বাংলার বাংলা ছবি 'হাওয়া'-তে গুলতি নামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওপারের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নাজিফা টুসি(Nazifa Tushi on Hawa )। এপারের মাটিতে পা রাখলেই তাঁর মনে হয় তিনি পুরনো ঢাকায় পা রেখেছেন। এখানকার মাটির ভাঁড়ে চা, পানিপুরি তাঁর বিশেষ পছন্দের। এখানকার বাতাসে যে গন্ধ তা তাঁর খুব চেনা আর খুব আপন। কলকাতা ঘিরে এমনই সব আবেগের কথা শোনালেন অভিনেত্রী। এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে 'হাওয়া'। আর তা দেখতে নন্দনে হাজির থাকবেন বলে আশায় বুক বাঁধছেন অভিনেত্রী (Nazifa Tushi Shares Her Thoughts on Hawa)।