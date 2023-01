.

Milind Soman: তাঁকে ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঋতুপর্ণ, জানালেন মিলিন্দ

ভিক্টর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'লকড়বগ্গা' ছবিতে ব্যবহৃত রবীন্দ্র সঙ্গীত 'পুরানো সেই দিনের কথা' প্রকাশ পেল রবি ঠাকুরের শহরেই । এই উপলক্ষে আনন্দের শহরে হাজির ছিলেন বলিউড তারকা মিলিন্দ সোমান(Milind Soman Shares His Thoughts With ETV Bharat)। জানালেন, ঋতুপর্ণ ঘোষের কাছ থেকে বাংলা ছবিতে কাজ করার অফার এসেছিল তাঁর কাছে (Milind Soman on His New Film)। কিন্তু কাজটা শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে তাঁর বাংলা ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছা রয়েছে বলে জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে। গাইলেন 'অমরসঙ্গী' ছবির বিখ্যাত গান 'চিরদিনই তুমি যে আমার'। জানালেন গানটি শেখার গল্পও।