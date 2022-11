.

Leena Gangopadhyay: টেলিভিশনে নারী ক্ষমতায়নের কথা বলতে চান লীনা গঙ্গোপাধ্যায় Published on: 22 minutes ago

টেলিভিশনের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের কথা বলতে চান লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেকগুলো পরিচয় । একদিকে তিনি কাহিনিকার । অন্যদিকে লেখিকা । একইসঙ্গে আবার পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যানও বটে । তারই প্রতিফলন 'শ্রীময়ী' থেকে 'পুন্যি পুকুর'(Leena Gangopadhyay on Her Writings)। তবে তাঁর লেখা ধারাবাহিকে নায়িকার বয়স সবসময় কম হয় কেন? যুক্তি দিয়ে বোঝালেন লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়(Leena Gangopadhyay Shares Her Thoughts) ৷