.

New Book Old Kolkata and old family Mitra: আমেরিকা নিবাসী পার্বতী মিত্রর বই প্রকাশে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় Published on: 48 minutes ago

Koo_Logo Versions

পুরনো কলকাতার নানা রঙ নিয়ে কলম ধরলেন প্রবাসী লেখিকা পার্বতী মিত্র । পুরনো কলকাতা আর কলকাতার প্রাচীন পরিবারের কথা উঠে এসেছে 'ওল্ড কলকাতা অ্যান্ড ওল্ড ফ্য়ামেলি মিত্রাস (Old Kolkata and old family Mitras)' শীর্ষক ইংরেজি বইতে। বইটির উদ্বোধন করেন লেখিকা তথা পরিচালক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় (Leena at Old Kolkata and old family Mitras Launch )। বই ঘিরে নানা কথায় মুখর লেখিকা পার্বতী মিত্র (Leena Gangopadhyay At The Book Launch Of Parvati Mitra)।