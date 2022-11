.

Aryan-Sonam At Karan Party: করণের ডিনার পার্টিতে স্টার কিডদের ভিড়, হাজির আরিয়ান-সোনমরা Published on: 12 minutes ago

বন্ধু এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য 25 নভেম্বর একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন পরিচালক করণ জোহর ৷ এই পার্টিতে দেখা গেল শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খান, সোনম কাপুর, রিয়া কাপুর এবং শর্বরী ওয়াঘকে (Aryan Khan, Sonam Kapoor and others in KJo Party) ৷ স্টার কিডদের নিয়ে করণের এই পার্টি রীতিমতো জমে উঠেছিল বলা চলে (Celebs at Karan Johar dinner party)৷