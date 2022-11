.

IFFI in Goa: গোয়ায় চলচ্চিত্র উৎসবে রেড কার্পেট মাতালেন অজয়, মনোজ, সারারা Published on: 3 hours ago

গোয়ার পানাজিতে শুরু হয়ে গিয়েছে 53তম ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া (IFFI red carpet in Goa )৷ 20 নভেম্বর এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং সারা আলি খান, অজয় দেবগণ, মনোজ বাজপেয়ী-সহ আরও অনেক বলিউড সেলিব্রিটি(bollywood stars at 53rd IFFI in goa ) ৷ প্রত্যেকেই এদিন রেড কার্পেটে পোজ দেন তাঁদের ফ্যানেদের জন্য়(Sara Ali Khan at 53rd IFFI in Goa ) ৷ ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ার যাত্রা শুরু হয় 1952 সালে ৷ 20 থেকে 28 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এবারের উৎসব ৷