Joy Sengupta: 'তৃতীয়' ঘিরে কথা বলতে গিয়ে পরিচালনা নিয়ে মুখ খুললেন জয় সেনগুপ্ত Published on: 53 minutes ago

অনিমেষ বসু পরিচালিত আসন্ন বাংলা ছবি 'তৃতীয়'-তে বিজ্ঞাপন সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন জয় সেনগুপ্ত (Joy Sengupta Shares His Thoughts With Etv Bharat)। এই প্রথমবার সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। কেমন হতে চলেছে তাঁর এই চরিত্র ? 'তৃতীয়' ঘিরে বহু অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে (Joy Sengupta on His New Film)।