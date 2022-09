.

Jishu Nilanjana New Serial: ফের প্রযোজনায় বাস্তবের হর-গৌরী যিশু-নীলাঞ্জনা Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

'অপরাজিত' এবং 'ঝুমুর' ধারাবাহিক ছোটপর্দায় আসার পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে(Jishu Nilanjana on New Serial) ৷ যিশু-নীলাঞ্জনার প্রযোজনা সংস্থা 'ব্লু ওয়াটার মোশন পিকচার' থেকে আসেনি কোনও ধারাবাহিক । দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর পর ফের মেগা সিরিয়াল নিয়ে এলেন বাস্তবের হর-গৌরী । তাঁদের হাত ধরে এবার আসছে 'হর-গৌরী পাইস হোটেল' ৷ কী বললেন তাঁরা(Jishu Nilanjana New Serial)?