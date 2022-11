.

Indrasish-Manali on Dhulokona: 'ধুলকণা'র আসন্ন পর্ব নিয়ে আড্ডায় লালন-ফুলঝুরি Published on: 9 minutes ago

লালন আসলে কার? চড়ুই নাকি ফুলঝুরির(Indrasish Roy Manali Dey Share Their Thoughts )? 'ধুলকণা' ধারাবহিক ঘিরে এই প্রশ্নই এতদিন বহাল ছিল দর্শকের মনে। এখন চড়ুই বিবাহিত। গল্পে এসেছে নতুন চরিত্র তিতি । তার সঙ্গে লালনের বিয়ের কথা চলছে(Dhulokona New Episode )। তাহলে কি লালন ডিভোর্স দিয়ে দেবে ফুলঝুরিকে ? এই প্রশ্নেই তোলপাড় দর্শকের মন। কিন্তু কী বলছে লালন এবং ফুলঝুরি (Indrasish Roy Manali Dey on Dhulokona)?