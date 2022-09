.

Iman New Song : হাজির ইমনের পুজোর নতুন গান 'অয়িগিরি নন্দিনী' Published on: 40 minutes ago

এই পুজোতে শ্রোতাদের জন্য ইমন চক্রবর্তীর নতুন গান 'অয়িগিরি নন্দিনী'। মঙ্গলবার শিল্পী ইমনের জন্মদিনেই মুক্তি পেল সেই গান(Iman new song is out now )। কেক কেটে জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়েই হাজির হল 'অয়িগিরি নন্দিনী'। গানের সঙ্গে মানানসই ভিডিয়োতেও দেখা গিয়েছে ইমনকে। গায়িকার নৃত্যশৈলীও ধরা পড়েছে ভিডিয়োতে। সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই গানে সুর দিয়েছেন সুরকার নীলাঞ্জন ঘোষ। নারী শক্তিকে ফের গান এবং ভিডিয়োতে অন্য ঢঙে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে 'অয়িগিরি নন্দিনী'তে। ওটিটি-তে চোখ রাখলেই দেখা মিলবে 'অয়িগিরি নন্দিনী'র(Iman New Song )।