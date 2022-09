.

Horo Gouri Pice Hotel: পৈতৃক ভিটের আদলে 'হর গৌরী পাইস হোটেল'-এর সেট বানালেন যিশু সেনগুপ্ত

বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'হর গৌরী পাইস হোটেল' (New Serial Horo Gouri Pice Hotel )। জুটি বাঁধছেন রাহুল মজুমদার এবং নবাগত শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় । যিশু সেনগুপ্ত এবং নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তর প্রযোজনায় আসছে এই ধারাবাহিক (New Serial Horo Gouri Pice Hotel Is Coming Soon)। পৈতৃক ভিটের আদলে 'হর গৌরী পাইস হোটেল'-এর সেট বানিয়েছেন যিশু সেনগুপ্ত । সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের ১৪ তম জন্মদিনে নতুন ধারাবাহিকের আগমনের ঘোষণাপর্বের সাক্ষী রইল ইটিভি ভারত ।