মহালয়ার কাকভোরে নানা রূপে এবং নানা নামে দেবীর আগমন হতে চলেছে বাংলা টেলিভিশনে । একটি চ্যানেলে এবার দেবীর দশ রূপ নিয়ে আসছে দেবী দশমহাবিদ্যা। এই দেবী দশমহাবিদ্যার গাথায় সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনীর ভূমিকায় দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ৷ প্রতিবারের মতো এবারও দেবী রূপে নানা লীলায় মেতে উঠবেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রীরা। 'দেবী দশমহাবিদ্যা'য় ঠিক কেমন চরিত্রে সৈরীতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডোনা ভৌমিক(Dona Bhowmik And Sairity Banerjee)? মজার আড্ডায় সেকথা জানালেন নিজেরাই (Dona and Sairity Share Their Thoughts)।